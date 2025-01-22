Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Gerçekleşti

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Yarışlar, Alanya Öğretmenevi önünde start alan kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Yarışlara Yoğun İlgi

Yaklaşık 500 sporcu katılım sağladı. Yarışların sonuçları ise büyük heyecan yarattı. Büyük erkekler kategorisinde birinciliği Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Ramazan Yılmaz elde etti. İkinci olan sporcular, Spor Toto Spor Kulübü'nden Mustafa Ayyorkun ve Tahir Buğra Yiğit oldu. Üçüncülüğü ise yine Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Yunus Emre Yılmaz aldı.

Büyük Kadınlar ve Genç Kategorileri

Büyük kadınlar kategorisinde birinciliği Brisaspor Kulübü'nden Azize Bekar kazandı. İkinci sırayı Akut Spor Kulübü'nden Reyhan Yakışır, üçüncü sırayı ise aynı kulüpten Melike Çakır aldı.

15 yaş altı erkeklerde şampiyonluğu Selçuklu Belediyespor'dan Yunus Emre Kiraz elde ederken, 17 yaş altı erkeklerde Atak İzcilik Spor Kulübü'nden İbrahim Erhan Cihan, 19 yaş altı erkeklerde ise Torku Şeker Spor Kulübü'nden Ramazan Haktan Sayan birinci oldu.

15 yaş altı kadınlar kategorisinde Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden Duru Koçak, 17 yaş altı kadınlarda Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü'nden Ecrin Yağmur Çolakoğlu, 19 yaş altı kadınlarda ise Pamukkale Atletik Spor Kulübü'nden Hatice Buse Ertekin birinciliği elde etti.

Ödüller ve Federasyon Açıklamaları

Yarış sonunda federasyon yetkilileri, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun ilk yarışlarının Alanya’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Müftüoğlu, bisiklet sporunun Türkiye'deki konumunu “2008'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun televizyonlarda yayına başlamasıyla bisiklet algısının değiştiğini” ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu anlamda teşekkür ederek, organizasyonun ülkeye kazandırdığı değerler konusunda bilgi verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.