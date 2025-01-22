DOLAR
35,65 -0,08%
EURO
37,14 -0,04%
ALTIN
3.160,7 -0,69%
BITCOIN
3.713.119,74 1,92%

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Gerçekleşti

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Alanya'da tamamlandı. 500 sporcu yarıştı, dereceler belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:51
Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Alanya'da Gerçekleşti

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Yarışlar, Alanya Öğretmenevi önünde start alan kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Yarışlara Yoğun İlgi

Yaklaşık 500 sporcu katılım sağladı. Yarışların sonuçları ise büyük heyecan yarattı. Büyük erkekler kategorisinde birinciliği Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Ramazan Yılmaz elde etti. İkinci olan sporcular, Spor Toto Spor Kulübü'nden Mustafa Ayyorkun ve Tahir Buğra Yiğit oldu. Üçüncülüğü ise yine Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Yunus Emre Yılmaz aldı.

Büyük Kadınlar ve Genç Kategorileri

Büyük kadınlar kategorisinde birinciliği Brisaspor Kulübü'nden Azize Bekar kazandı. İkinci sırayı Akut Spor Kulübü'nden Reyhan Yakışır, üçüncü sırayı ise aynı kulüpten Melike Çakır aldı.

15 yaş altı erkeklerde şampiyonluğu Selçuklu Belediyespor'dan Yunus Emre Kiraz elde ederken, 17 yaş altı erkeklerde Atak İzcilik Spor Kulübü'nden İbrahim Erhan Cihan, 19 yaş altı erkeklerde ise Torku Şeker Spor Kulübü'nden Ramazan Haktan Sayan birinci oldu.

15 yaş altı kadınlar kategorisinde Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden Duru Koçak, 17 yaş altı kadınlarda Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü'nden Ecrin Yağmur Çolakoğlu, 19 yaş altı kadınlarda ise Pamukkale Atletik Spor Kulübü'nden Hatice Buse Ertekin birinciliği elde etti.

Ödüller ve Federasyon Açıklamaları

Yarış sonunda federasyon yetkilileri, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun ilk yarışlarının Alanya’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Müftüoğlu, bisiklet sporunun Türkiye'deki konumunu “2008'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun televizyonlarda yayına başlamasıyla bisiklet algısının değiştiğini” ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu anlamda teşekkür ederek, organizasyonun ülkeye kazandırdığı değerler konusunda bilgi verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum müsabakalarıyla tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü Son Dakikada Yenen Golle Geçti
2
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 ile Geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Öne Çıktı
3
Beşiktaş ve Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 Beraberlik Sağladı
4
Alagöz Holding Iğdır FK Adanaspor Maçına Hazırlanıyor
5
Olimpik Lyon, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kuzguncuk'ta Yürüyüş Yaptı
6
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 Geçti
7
Voleybol Haftası: Efeler ve Sultanlar Ligi Programı

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor