Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Boks Takımı, Bosna Hersek'te Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Turkish boxers achieved remarkable success in Bosnia and Herzegovina, securing 6 medals at the European Championships.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:34
Türkiye Boks Takımı, Bosna Hersek'te Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Türkiye Boks Takımı'nın Başarısı

Türkiye, Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı ve toplamda 6 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Banja Luka kentinde gerçekleşen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya sahibi oldu.

Sporcuların Başarıları

Erkekler 57 kilogram kategorisinde Batuhan Çevik altın madalyanın sahibi olurken, 66 kiloda Hakan Can Karakoç gümüş madalya kazandı.

Kızlar kategorisinde ise 38 kiloda Aleyna Eylül Yılmaz ve 42 kiloda Saliha Ceylin Pehlivan gümüş madalyayı alırken, 46 kiloda Sudem Temuçin ve 70 kiloda Nisa Kaya bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla Türkiye, uluslararası arenada başarılarını pekiştirmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor