Türkiye Boks Takımı, Bosna Hersek'te Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Türkiye Boks Takımı'nın Başarısı

Türkiye, Bosna Hersek'te düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı ve toplamda 6 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Banja Luka kentinde gerçekleşen şampiyonada milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya sahibi oldu.

Sporcuların Başarıları

Erkekler 57 kilogram kategorisinde Batuhan Çevik altın madalyanın sahibi olurken, 66 kiloda Hakan Can Karakoç gümüş madalya kazandı.

Kızlar kategorisinde ise 38 kiloda Aleyna Eylül Yılmaz ve 42 kiloda Saliha Ceylin Pehlivan gümüş madalyayı alırken, 46 kiloda Sudem Temuçin ve 70 kiloda Nisa Kaya bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla Türkiye, uluslararası arenada başarılarını pekiştirmiş oldu.