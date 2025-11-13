Türkiye - Bulgaristan: Nicholas Walsh Bursa'daki maçı yönetecek

A Milli Takımın 15 Kasım'daki Bursa maçını İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek; yardımcıları Francis Connor ve Daniel McFarlane; VAR Andrew Dallas.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:22
Maç Detayları

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubundeki beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacağı mücadele 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşma Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Hakem Atamaları

Maçı, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh’un yardımcı hakemliklerini Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.

Dördüncü hakem: Donald Robertson.

VAR: Andrew Dallas, AVAR: Steven McLean.

