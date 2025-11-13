Türkiye - Bulgaristan: Nicholas Walsh Bursa'daki maçı yönetecek
Maç Detayları
A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubundeki beşinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacağı mücadele 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşma Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Hakem Atamaları
Maçı, İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh’un yardımcı hakemliklerini Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.
Dördüncü hakem: Donald Robertson.
VAR: Andrew Dallas, AVAR: Steven McLean.
