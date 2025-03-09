Türkiye, Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda Zirvede!

Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye'den Büyük Başarı

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Judo Kupası, Türk judocuların başarılarıyla tarihe geçti. 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 29 ülke arasında madalya sıralamasında birinci olmayı başardı.

Organizasyonda Kazanılan Madalyalar

Toplamda 302 sporcunun katıldığı bu anlamlı organizasyon, Türk judocular için bir turnuva olmanın ötesinde, uluslararası arenada da büyük bir başarıyı ifade etti. Türkiye Judo Federasyonu'nun verilerine göre, milli judocular 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Madalya Kazanan Milli Judocularımız

Altın: Minel Akdeniz (Kadınlar 63 kilo), Ejder Toktay (Erkekler 73 kilo), Emine İkra Candan (Kadınlar 48 kilo), Buketnur Karabulut (Kadınlar 52 kilo), Muhammed Koç (Erkekler 81 kilo), Recep Ergin (Erkekler +100 kilo)

Gümüş: Ezgi Karademir (Kadınlar 63 kilo), Ceylan Kocabey (Kadınlar 78 kilo), Sema Mete (Kadınlar +78 kilo)

Bronz: Hatice Vandemir (Kadınlar 78 kilo), Yağmur Yılmaz (Kadınlar +78 kilo), Ayşenur Budak (Kadınlar 57 kilo)

Bu sonuçlar, Türkiye'nin judo alanında ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Milli judocularımızı tebrik eder, uluslararası başarıların artarak devam etmesini dileriz.

Milli judocular, Karadağ'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda 6'sı altın toplam 12 madalya kazandı.

Milli judocular, Karadağ'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda 6'sı altın toplam 12 madalya kazandı.