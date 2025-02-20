Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Trabzon'da Başlıyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yarın başlayacak olan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'na dair önemli bilgiler paylaştı. Trabzon'da düzenlenecek bu büyük organizasyonda 550'ye yakın sporcu yer alacak.

Şampiyonanın Özellikleri ve Katılımcılar

Taşdemir, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu şampiyona aracılığıyla Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na katılacak sporcuların alt kadrosunun belirleneceğini ifade etti. Üç gün sürecek olan etkinlik, Trabzon'da ilk kez düzenlenmiş olacak.

Başkan Taşdemir, Türkiye'nin her bölgesinde karate sporunun yaygınlaşmasını amaçladıklarını vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Yaklaşık 550'ye yakın sporcumuz bu şampiyonaya katılıyor. Bunun yanı sıra, Karate Premiere Ligi başlatıyoruz. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Anadolu liglerinin kurulmasını hedefliyoruz. Karadeniz illerinin merkezi olarak Trabzon'u düşünmekteyiz. Yaklaşık 2000-3000 sporcunun katılmasının yanı sıra, aileleriyle birlikte 5000 kişi bu turnuvayı ziyaret edecek."

Karatede Hedefler ve Gelecek Planları

Karatede dünyada iyi bir yer edinebilmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Taşdemir, daha önceki başarıları yeniden yakalamak için çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti. "Rahmetli Esat başkanımız'ın önceden kazandığı başarıları yeniden elde etmeyi hedefliyoruz. 2027 yılında İstanbul'da Avrupa Oyunları yapılacak ve karate branşının da bu etkinlikte yer alması kesinleşti," dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir (ortada), Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yarın başlayacak Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası öncesinde basın toplantısı düzenledi.