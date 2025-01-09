Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da Bahri Tanrıkulu'nun katılımıyla başladı. Şampiyona 12 Ocak'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:40
Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası Ankara'da

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı. Müsabakaların ilk günde yerini aldığı Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen açılış töreninde önemli isimler bir araya geldi. Törene Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile sporcu, antrenör ve yöneticiler katıldı.

Bahri Tanrıkulu'nun Açıklamaları

Törende konuşan Bahri Tanrıkulu, Türk tekvandosunu daha da ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarına başladıklarını vurguladı. Tanrıkulu, "Hedefimiz Balkan Şampiyonası ve Los Angeles'taki 2028 Olimpiyatları. Sporcularımızı bu organizasyonlara en iyi şekilde hazırlamak için gerekli teknolojik sistemleri temin edeceğiz" şeklinde ifadelerde bulundu.

Şampiyonanın 12 Ocak'ta sona ermesi planlanıyor ve sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bu organizasyon, Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip olacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası...

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sağda) ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo (solda) katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası...

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu (sağda) ve Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo (solda) katıldı.

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