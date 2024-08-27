Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası Yarın Başlıyor

Türkiye'nin en prestijli tenis organizasyonlarından biri olan Büyükler Tenis Şampiyonası, yarın itibarıyla İstanbul'da start alacak. Şampiyonanın tanıtım toplantısı, TED Spor Kulübü'nde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sporcular Yankı Erel ve Melis Sezer ile birlikte gerçekleştirildi.

Yüksek Para Ödülleri ve Heyecan Dolu Mücadeleler

Yarışmalarda kadın ve erkek kategorilerinde 400'er bin lira para ödülü dağıtılacak. Turnuva, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Cengiz Durmuş, düzenlediği basın toplantısında, tenis sporunu bir yaşam biçimi olarak gördüklerini vurguladı.

Tenis, Bir Kupadan Fazlası

Durmuş, "Tenis, sadece bir kupadan ibaret değil. Sporcularımız bu şampiyonanın gerçek değerini biliyor. Bu turnuva, en iyi olma mücadelesi veren sporcular için büyük bir fırsat sunuyor." şeklinde konuştu. Ayrıca, tenis altyapısına verdikleri önemden de bahsederek, "Geleceğin sporcuları, profesyonel sahneye hazırlık olarak bu organizasyonlarda deneyim kazanıyorlar." dedi.

Sakatlıkla Mücadele Eden Şampiyon

Geçtiğimiz yılın Türkiye şampiyonu olan Yankı Erel, bu yıl sakatlığı nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Erel, "Bu turnuva, Türk tenisinin gelişiminde büyük rol oynuyor. Ancak bu sefer mücadele edemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Çiftlerdeki Şampiyon Melis Sezer'den Motivasyon Mesajı

Şampiyon oyunculardan Melis Sezer de, "Burada gördüğümüz ilgi çok motive edici. Bu organizasyon, Türkiye'deki en önemli ulusal turnuva. Geçen yıl hedefim çiftlerde şampiyonluktu ve bunu başardım. Bu yıl ise hem teklerde hem çiftlerde başarılı olmayı hedefliyorum." dedi.

Şampiyona, 400'den fazla sporcunun katılımıyla, Türk tennisine önemli katkılar sunmayı amaçlıyor. İstanbul'da düzenlenen bu etkinlik, tenis severler için büyük bir heyecan yaratıyor.