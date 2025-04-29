Türkiye Curling Federasyonu, 2026 Kış Olimpiyatları'na Hazırlanıyor

Türkiye Curling Federasyonu, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor. Federasyon Başkanı Kenan Şebin, bu hedef doğrultusunda yaptığı açıklamada, takım olarak olimpiyatlara katılmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karışık çiftler ve kadın milli takımlarının olimpiyatlara katılma şanslarının devam ettiğini ifade etti. Aralık ayında kadın milli takımının Kanada'da gerçekleştireceği önemli kota müsabakasına hazırlandığını kaydeden Şebin, "İlk 8 takım belirlendi ve güçlü olanlar arasında yer alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz," dedi.

Olimpiyat Yolunda Kararlılık

Olimpiyatlara katılma planlarındaki kararlılığı vurgulayan Şebin, "Karışık çiftlerin Kanada'da müsabakaları var. Hedefimiz, ilk 8'e girerek olimpiyat kotası almak. Bu yolda %20 başarı ulaştık. %50'yi geçtiğimizde kota almış olacağız," diye konuştu.

Curling Kültürünün Yaygınlaşması

Şebin, Türkiye'de curling sporunun tanıtımına dikkat çekerek, "10 yıl önce halkımızın büyük kısmı curlingin ne olduğunu bilmiyordu. Ancak floor curling ile bu branşı tanıtıyoruz. Bu yıl dünya şampiyonasında Amerika ve İskoçya'yı yenmek büyük bir başarı oldu," ifadelerini kullandı.

Yeni Tesisler ve Sporcu Yetiştirme

Yeni tesislerin açılmasıyla birlikte sporcu sayısının artacağına dikkat çeken Şebin, Samsun ve Sivas'taki projelere vurgu yaptı. Bu tesislerin, Türkiye'nin curling sporundaki potansiyelini artıracağını belirtti.

Şebin, currently Erzurum'daki tesisle sınırlı kalmanın zorluklarını aktararak, "Geniş bir coğrafyada sporcular yetiştirmek için tesislere ihtiyacımız var. Bu nedenle floor curling ve çeşitli projelerle gençlerimize curling sporunu tanıtıyoruz," dedi.

Floor Curling ile Farklı Projeler

Türkiye'de floor curling'in yaygınlaştığını vurgulayan Şebin, cezaevindeki bireylere yönelik düzenledikleri eğitimlerin, çeşitli sosyal projelere örnek olmasını umduğunu belirtti. Aylık olarak eğitimler düzenleyerek, bu branşı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyorlar.

Kenan Şebin, Türkiye'nin world üzerinde floor curling'i en çok oynayan ülke olduğunu duyurarak, bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ve sporu tüm toplum kesimlerine yayabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na takım olarak katılıp tarih yazmak istediklerini söyledi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na takım olarak katılıp tarih yazmak istediklerini söyledi.