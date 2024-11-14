DOLAR
34,36 -0,05%
EURO
36,33 -0,09%
ALTIN
2.819 0,84%
BITCOIN
3.074.951,05 0,64%

Türkiye Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Türkiye, 16-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Curling Şampiyonası'nda hem kadın hem de erkek takımlarıyla yer alacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:45
Türkiye Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Türkiye Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'na Hazır

16-23 Kasım tarihlerinde Finlandiya ve İsveç’te gerçekleştirilecek Avrupa Curling Şampiyonası’na, Türkiye’nin kadın ve erkek milli takımları da katılacak.

Kadın Takımımızın Hedefi Yükselmek

Türkiye’nin kadın takımı; Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman’dan oluşuyor. Bu takım, Finlandiya'nın Lohja şehrindeki Avrupa A Klasman Curling Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı kadınlar, Norveç, İtalya, Litvanya, İskoçya, Estonya, İsviçre, Danimarka, İsveç ve Macaristan gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.

Erkek Takımımızın Hedefi A Klasmanına Girmek

Erkek milli takımımız ise Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi’den oluşuyor ve İsveç'in Östersund kentinde Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası’nda yer alacak.

A Grubu'nda Belçika, İspanya, Macaristan, Ukrayna, Slovakya, İsrail ve Letonya ile karşılaşacak olan erkek takım, grubunda ilk ikiye girmesi halinde 2025 Avrupa şampiyonasında A klasmanında mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. Ayağı Sakarya'da Başlıyor
2
Şenol Güneş: Trabzonspor’a 11 maçta 12 puan yakışmıyor!
3
Bakan Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik Mesajı
4
Galatasaray ve AHL Pay'dan Otizm Yüzme Takımına Destek
5
TEKNOFEST Adana'da Devrim Yaratan Haberci Drone
6
Trendyol Süper Lig'in İkonik Derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray
7
Polonya'da Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası Başlıyor

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak