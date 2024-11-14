Türkiye Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Türkiye Curling Milli Takımları Avrupa Şampiyonası'na Hazır

16-23 Kasım tarihlerinde Finlandiya ve İsveç’te gerçekleştirilecek Avrupa Curling Şampiyonası’na, Türkiye’nin kadın ve erkek milli takımları da katılacak.

Kadın Takımımızın Hedefi Yükselmek

Türkiye’nin kadın takımı; Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman’dan oluşuyor. Bu takım, Finlandiya'nın Lohja şehrindeki Avrupa A Klasman Curling Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlı kadınlar, Norveç, İtalya, Litvanya, İskoçya, Estonya, İsviçre, Danimarka, İsveç ve Macaristan gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.

Erkek Takımımızın Hedefi A Klasmanına Girmek

Erkek milli takımımız ise Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi’den oluşuyor ve İsveç'in Östersund kentinde Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası’nda yer alacak.

A Grubu'nda Belçika, İspanya, Macaristan, Ukrayna, Slovakya, İsrail ve Letonya ile karşılaşacak olan erkek takım, grubunda ilk ikiye girmesi halinde 2025 Avrupa şampiyonasında A klasmanında mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.