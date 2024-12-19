Türkiye Curling Süper Lig Müsabakaları Erzurum'da Başlıyor!

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları, 2023-24 sezonu için yarın Erzurum'da start alıyor. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, organizasyon Yakutiye Curling Salonu'nda gerçekleşecek.

16 Takım Madalya İçin Mücadele Edecek

2023-24 sezonu kapsamında, 8 kadın ve 8 erkek toplamda 16 takım madalya mücadelesi verecek. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen takımlar, bu prestijli turnuvada en iyi olabilmek için yarışacak.

Final ve Ödül Töreni Tarihleri

Türkiye Curling Süper Lig'de final müsabakaları, 27 Aralık Cuma günü düzenlenecek ve ardından bir ödül töreni ile etkinlik sona erecek. Sporseverler, heyecan dolu mücadeleleri kaçırmamak için Yakutiye Curling Salonu'na davetli!