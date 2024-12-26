Türkiye'de Hakemlik Sistemi Hızla Yenileniyor: Yeni Dönem Başlıyor

Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, önümüzdeki sezon Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin şirketleşme modeline geçeceğini duyurdu. Gündoğdu, kulüplerin danışma kuruluna atayacağı üyelerle birlikte hakemlik sisteminin nasıl yapılacağına dair önemli bilgiler verdi.

Danışma Kurulu Oluşum Süreci

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Gündoğdu, kulüplerin 3 üyesini, TFF’nin ise 2 üyesini belirleyeceğini kaydetti. Gündoğdu, "Ağustos ayının başlarında Kulüpler Birliği’nin isteği doğrultusunda hakemlik sisteminin bir şirket altında yönetilmesi üzerine düşündük. İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz örneklerini inceledik ve bu modelin modern, sistematik ve profesyonel bir yönetim sağlayacağına kanaat getirdik." dedi.

İki Üst Yönetici Ataması

Yeni sistemin işleyişi hakkında bilgi veren MHK Başkanı, İki CEO atamasının yapılacağı bilgisini verdi: "Bir teknik üst yönetici (CEO) ve bir de kurumsal CEO ile hakemlik sistemini yürüteceğiz. Danışma kurulu, atamalar ve hakemlik sistemini ilgilendiren kararlar verme yetkisine sahip olacak."

Kulüplerin Rolü Artıyor

Bu geçiş süreci, kulüplerin hakemlik sistemini yöneten kişileri belirlemesi açısından önemli bir değişimi simgeliyor. Gündoğdu, kulüplerin yaklaşımının olumlu olduğunu ifade ederek, önümüzdeki hafta kulüplerin 3 danışma kurulu üyesini federasyona bildireceğini belirtti. TFF Yönetim Kurulu’nun da 2 üye atayarak faaliyete geçeceğini vurguladı.

Şeffaf ve Sorgulanabilir Bir Yapı

Ferhat Gündoğdu, "Artık kulüplerin içinde olduğu ve yönettiği bir sisteme geçiyoruz. Bu sistem sayesinde daha şeffaf, sorgulanabilir ve profesyonel bir yönetim sağlanacak," diyerek yeni modelin Türk futbolu için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Öngörülen Geçiş Süreci

Gündoğdu, "Önümüzdeki 4-5 aylık süreçte bu fırsatları değerlendirerek, Haziran ayında TFF Yönetim Kurulu’na ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın yönetim kuruluna sunulacak raporun ardından şirketleşme ile ilgili son kararı vereceğiz," dedi. Bu süreçte elde edilen tecrübelerin Türk futboluna katkı sağlayacağının altını çizdi.

Yabancı VAR Konusu

Gündoğdu, yabancı VAR konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Ancak, danışma kurulunun yetkisinde oylama yaparak bu konularla ilgili stratejik kararları belirleyecekleri mesajını iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.