Türkiye, Edirne'deki Balkan Kürek Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonası, başarılı bir organizasyonla sona erdi. Yarışmaların final gününde, milli sporcular büyük bir mücadele sergiledi.

Türkiye'nin Madalya Başarısı

Türkiye Kürek Milli Takımı, 50 sporcu ile 21 farklı kategoride yarışarak toplamda 18 madalya kazandı. İlk günün bitiminde 11 madalya elde eden Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya daha alarak toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya ile organizasyonu tamamladı. Bu sonuçlarla erkeklerde birinci, genel klasmanda ise ikinci oldular.

Başantrenör Sonat Doğan'ın Açıklamaları

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun oldukça başarılı geçtiğini belirtti. "Balkan Şampiyonası'nın ev sahibiydik ve 21 tekne sınıfında yarışarak 18 madalya aldık. Özellikle erkeklerde takım olarak birinci olmamız büyük bir başarı," dedi. Doğan, Edirne'yi bir kürek merkezi haline getirmek istediklerini vurguladı.

Nesim İba'dan Duygusal Açıklamalar

Öte yandan, Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen 4'üncü şampiyonanın ardından duygularını paylaştı. "İstiklal Marşımızı birçok kez okutmuş olmaktan gurur duyuyoruz. Yarışmalar harika geçti ve gelecekte daha büyük organizasyonlar planlıyoruz. Meriç Parkuru, artık resmi bir yarış parkuru olarak kullanılacak," dedi.

Gelecek Planları

İba, gelecek yıl Çekya’da düzenlenecek dünya şampiyonasına yönelik hazırlıkların yanı sıra, 2026 ve 2027 yıllarında dünya şampiyonasında ev sahipliği yapma taleplerinin федерацияya iletildiğini belirtti.

Şampiyonanın kapanış seremonisi de organizasyonun başarıyla sona erdiğini gösterdi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya kazandı. Toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takım genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya kazandı. Toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takım genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya kazandı. Toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takım genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya kazandı. Toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takım genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya kazandı. Toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takım genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya kazandı. Toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takım genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde sporcular, final müsabakalarında mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde 11 madalya kazanan Türkiye, ikinci gün ise 7 madalya kazandı. Toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan milli takım genel klasmanda ikinci, erkeklerde ise ilk sırada yer aldı.