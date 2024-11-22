Türkiye Erkek Milli Takımı Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası'nda Play-Off Turuna Yükseldi

Türkiye Erkek Milli Takımı'ndan Büyük Başarı

Türkiye'nin erkek milli takımı, Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası'nda büyük bir başarı göstererek play-off turuna yükseldi. Takım, Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi'den oluşuyor ve mücadelelerini İsveç'in Östersund kentinde sürdürdü.

A Grubu’nda Elde Edilen Sonuçlar

Gruptaki karşılaşmalarını başarıyla tamamlayan milli takım, Belçika’yı 9-2, Macaristan’ı 8-7, Ukrayna’yı 7-6, Slovakya’yı 8-5, İsrail’i 14-3 ve Letonya’yı 7-1 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Tek mağlubiyetini ise İspanya karşısında 6-4 ile yaşadı.

Play-Off Mücadelesi

Grupta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırayı alan Türkiye, liderlerin doğrudan yarı finale geçtiği bu turnuvada, adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Türkiye, B Grubu'nun 3’üncüsü Polonya ile yarı finale yükselmek için karşılaşacak.

Gelecek Hedefi

Türk milli takımının, şampiyonayı ilk 2'de tamamlaması halinde 2025'te Avrupa A klasman şampiyonasında oynama hakkı kazanacağı biliniyor. Başarılı performanslarıyla Türk curlingini uluslararası arenada daha da ileriye taşıma hedefindeler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.