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Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da Heyecanla Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda 374 eskrimci madalya mücadelesi verdi, altın madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:10
Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da Heyecanla Tamamlandı

Türkiye Eskrim Şampiyonası, Ankara'da büyük bir coşkuyla sona erdi. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Şampiyonada 23 ilden toplam 374 eskrimci, madalya için kıyasıya mücadele etti. Gençler flöre kategorisinde Elvin Gülışık ve Ada Budak, gençler epe de Aleyna Ertürk ve Halis Efe Elibol altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, büyükler kılıçta Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım da birinci olarak altın madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların ödüllerini TEF Başkanı Abdurrahman Karataş, TEF Başkan Yardımcıları Bilgehan Baydil ve Yusuf Barsbuğa, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Hakan Hayber, Emir Özkurt ve Uğur Dikici, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, İzmir bölgesi eskrim antrenörü Hakan Ayberk, ve Mersin bölgesi eskrim antrenörü Osman Yalçın takdim etti.

Bu yıl düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası, genç yeteneklerin yanı sıra tecrübeli sporcuların yer aldığı bir platform olarak dikkat çekti. Ülkemizde eskrim sporunun gelişimine önemli katkı sağlayan bu etkinlik, sporcuların başarılarını taçlandırarak yeni yetenekleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmalarda...

Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmalarda 23 ilden toplam 374 eskrimci madalya için mücadele etti.

Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmalarda...

Türkiye Eskrim Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmalarda 23 ilden toplam 374 eskrimci madalya için mücadele etti.

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