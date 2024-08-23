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Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Yarı Finalinde Romanya'ya Yenildi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Romanya ile karşılaştı ancak 49-44 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:10
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Yarı Finalinde Romanya'ya Yenildi

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Şampiyonası

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Romanya ile karşı karşıya geldi. Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bu kritik mücadelede milli takım, <- Romanya->[Romanya] ekibine 49-44 yenilerek finale katılma şansını kaybetti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın başında Romanya, boyalı alanı etkili bir şekilde savunarak ilk periyodu 12-7 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekte Türkiye milli takımı, oyunun kontrolünü eline alarak devre sonunda soyunma odasına 21-16 üstün gitti.

Üçüncü periyot başlangıcında Romanya, farkı kapatma çabaları gösterse de ay-yıldızlı ekip, ardı ardına sayılar bularak son çeyreğe 33-27 önde girdi.

Sert Mücadele ve Sonuç

Son periyotta büyük bir çekişme yaşanırken, Romanya farkı kapatmayı başarıp öne geçti. Müsabaka sonucunda Türkiye, 49-44'lük skorla sahadan mağlup ayrıldı ve final fırsatını kaybetti. Artık milli takım, yarın saat 18.00'de üçüncülük karşılaşmasına çıkmak için hazırlıklarını yapmaya başladı.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile...

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Romanya, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile...

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Romanya, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile...

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Romanya, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

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