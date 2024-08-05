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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı Yendi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya ile karşılaşarak 67-52 galip geldi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:45
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya'yı Yendi

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Başladı

Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Slovenya'yı 67-52'lik skorla mağlup etti.

Maç Analizi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, millî takım A Grubu'ndaki son maçında Slovenya'ya karşı mücadele etti. İlk yarıyı 34-23 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçı 67-52 kazanarak grup etabını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlamayı başardı.

Bir Sonraki Adım

Başarılı performansıyla dikkat çeken Türk kadrosu, 7 Ağustos Çarşamba günü son 16 turu için sahaya çıkacak.

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