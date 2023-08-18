Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, 3 ve 4. hafta maç programını açıkladı. Programda yer alan maçlar 25 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 3 ve 4. hafta maç programını açıkladı. 3. hafta maçları 25-27 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Programda yer alan maçlar şu şekildedir:
3. Hafta
25 Ağustos Cuma:
- TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Ağustos Cumartesi:
- Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
- EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
- İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
27 Ağustos Pazar:
- Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
- VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)
- Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)
28 Ağustos Pazartesi:
- Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
4. Hafta
1 Eylül Cuma:
- Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
2 Eylül Cumartesi:
- Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
- RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
- Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
- Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
3 Eylül Pazar:
- Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
- Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)
- MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
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