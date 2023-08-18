  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı

Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 3 ve 4. hafta maç programını açıkladı. Programda yer alan maçlar 25 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 ve 4. hafta maç programını açıkladı. 3. hafta maçları 25-27 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Programda yer alan maçlar şu şekildedir:

3. Hafta

25 Ağustos Cuma:

  • TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Ağustos Cumartesi:

  • Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
  • EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
  • İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 Ağustos Pazar:

  • Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
  • VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)
  • Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

28 Ağustos Pazartesi:

  • Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

4. Hafta

1 Eylül Cuma:

  • Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 Eylül Cumartesi:

  • Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

  • Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
  • Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)
  • MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

Spor
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarılı Performans Gösterdi
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarılı Performans Gösterdi
Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor
Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı
Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı
Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch
Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch
Fenerbahçe’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Gözlerin üzerinde olduğu o isimle imzalar atıldı
Fenerbahçe’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Gözlerin üzerinde olduğu o isimle imzalar atıldı