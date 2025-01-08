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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yabancı VAR Hakemi Kararı!

TFF, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici olarak yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:45
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yabancı VAR Hakemi Kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Önemli Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu karar, ligdeki hakem yönetimini Revize etmek ve maçların daha adil bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alınmıştır.

Uygulamanın Amaçları

TFF'nin yaptığı açıklamada, bu uygulamanın teknik kalitenin artırılması ve hata oranlarının azaltılması hedefleri doğrultusunda önemli olduğu vurgulandı. Bu sayede, Süper Lig'de maçların daha profesyonel bir şekilde yönetilmesi bekleniyor.

Uygulama Süreci

Yabancı VAR hakemlerinin kim olduğu ve hangi koşullar altında görev alacağı ile ilgili detaylar, önümüzdeki günlerde TFF tarafından daha kapsamlı bir şekilde duyurulacak. Futbolseverler, bu yeni uygulamayla birlikte maçlarda yaşanan hakem hatalarının azalmasını umuyor.

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