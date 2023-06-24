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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Açıklama: Elit Kategoride Yer Alan Hakemler Belli Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Açıklama: Elit Kategoride Yer Alan Hakemler Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, erkekler futbol ve futsal ile kadınlar futbol kategorilerinde Elit kategori hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Açıklama: Elit Kategoride Yer Alan Hakemler Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, erkekler futbol ve futsal ile kadınlar futbol kategorilerinde Elit kategori hakemlerini açıkladı. Erkekler futbol kategorisinde Halil Umut Meler, futsal kategorisinde ise Kamil Çetin Elit kategoride yerini korudu. Kadınlar futbol kategorisinde ise Gamze Durmuş Pakkan birinci kategoriye yükseldi. Futsal kategorisinde ise Fatma Özlem Tursun birinci kategoride yer aldı.

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