Türkiye Futgolf Takımları Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde Elendi

Türkiye Futgolf Takımları Avrupa Şampiyonası'na Veda Etti

Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadın ve erkek takımları, çeyrek finale yükselme fırsatını kaçırarak turnuvaya veda etti. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ve Uluslararası Futgolf Federasyonu (FIFG) iş birliği ile Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 20 ülkeden 500 sporcu mücadele etti.

Yarı Finale Ulaşamadılar

Turnuvada Türkiye erkek takımı, Slovakyaya 5-1, kadın takımı ise Macaristana 3-0 yenilerek yarı finale yükselme şansını kaybetti. Bu sonuçlarla birlikte her iki takım da büyük bir üzüntü yaşadı.

Futgolf Senyör Takımı Fark Yarattı

Çeyrek finale çıkamayan Türkiye futgolf senyör takımı, klasman maçlarında Rusya'yı 3-0, İsveç'i ise 4-0 gibi farklı skorlarla yenerek başarılı bir performans sergiledi.

Şampiyona Devam Ediyor

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü final müsabakalarıyla sona erecek. Ülkemizi temsil eden takımlar, gelecek turnuvalarda daha iyi bir sonuç elde etmek için çalışmalara devam edecek.