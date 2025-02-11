Türkiye, Futgolfte İlk 5 Ülke Arasına Girmeye Hazırlanıyor

Türkiye'nin Futgolf Yolculuğu

Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Baş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin futgolfte birkaç yıl içinde ilk 5 ülke arasına girebileceğini vurguladı. 2025 yılı futgolf sezonunun açılış turnuvası için geldiği Antalya'da değerlendirmelerde bulunan Baş, bu spor dalının 2009 yılında Arjantin'de doğduğunu ve golf kurallarıyla oynandığını ifade etti.

Futgolfun Özellikleri

Futgolfte, golf topu yerine futbol topu kullanıldığını belirten Baş, oyuncuların sopa yerine bacaklarını kullandığını söyledi. Saha deliklerinin futbol topuna uygun şekilde büyük olduğunu aktararak, bu sporun Türkiye'de başlamasının hikayesini paylaştı:

"Futgolfü ilk kez 2013 yılında araştırırken gördüm ve Türkiye’ye getirmek için kurucularla iletişime geçtim. Türkiye'ye gelmesi 2016 yılını buldu. Volkan Okandar ve Faruk Pazarcı ile derneği kurarak futgolf liglerini başlattık. Şu anda 250 civarında oyuncumuz var, bunların yarısı lisanslı oyunculardan oluşuyor."

Büyüyen Spor: Futgolf

Baş, İstanbul'un Ataşehir Golf Kulübü'nde futgolfün başlamasıyla oyuncu sayısının artığını belirtti. Şu anda Antalya, Ankara, Bodrum, İzmir ve İstanbul'da sahaların bulunduğunu ifade eden Baş, futgolfün herkes için erişilebilir bir spor olduğunu vurguladı.

Futgolf ve Spor Turizmi

Antalya'nın ikliminin ve tesislerinin futgolf için ideal bir yer sağladığını aktaran Baş, dünyada çok az yerde futgolf oynanabileceğini belirtti. Baş, aralık ve şubat aylarında burada düzenleyecekleri dünya çapındaki turnuvaların spor turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü ifade etti:

"Antalya'daki tesisler hiçbir yerde yok. Buraya futgolf turları başladı ve insanlar burada tatil yaparken futgolf oynuyor. Bu durum, spor turizmine ciddi bir katkı sağlayacak."

Gelecekteki Planlar

Türkiye'nin futgolfte dünya genelinde ilk 5 ülke arasına girmesi hedefini yineleyen Baş, gelecek yıllarda Şampiyonlar Ligi tarzında özel turnuvalar düzenleme planlarının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, Antalya'da geçen yıl düzenlenen Futgolf Avrupa Şampiyonası'nın ardından, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına talip olduklarını duyurdu.

Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Baş (fotoğrafta), Türkiye'nin birkaç sene içerisinde futgolfte ilk 5 ülke arasına girebileceğini söyledi.

Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Baş (fotoğrafta), Türkiye'nin birkaç sene içerisinde futgolfte ilk 5 ülke arasına girebileceğini söyledi.