Türkiye, Galler ile 636. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 636. Maçına Çıkıyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Kayseri'de Galler ile karşılaşarak tarihindeki 636. müsabakaya adım atacak. 101 yıllık tarihlerinde toplam 635 maç oynayan milliler, bu karşılaşmayla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Geçmiş Performans

Türkiye, bu süreçte 350'si resmi, 285'i özel olmak üzere 248 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Milliler, 272'si deplasmanda, 274'ü Türkiye'de, 89'u tarafsız sahada olmak üzere toplam 869 gol atarken, kalesinde 908 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele etti.

Hükmen Galibiyet ve Özel Maçlar

Ayrıca, Türkiye'nin 635 maç içerisinde elde ettiği tek hükmen galibiyet, 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan karşısında gerçekleşti. Bu müsabaka 0-0 berabere sonuçlansa da, FIFA'nın Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynatma kararından dolayı Türkiye lehine 3-0 tescil edildi.

Öte yandan, 21 Mayıs 2014'te Kosova ile oynanan özel maçta alınan 6-1'lik galibiyet ise ülkenin UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle dikkate alınmadı.

Vincenzo Montella Yönetiminde 18. Maç

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde, Türkiye Galler ile karşılaşarak 18. sınavını verecek. Montella'nın teknik direktörlüğündeki ilk üç maçını kazanan Türkiye, sonraki 5 maçta galibiyet elde edemedi.

EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemini sona erdiren A Milli Takım, Montella yönetiminde 17 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Milliler, toplam 27 gol atarken, kalelerinde 23 gol gördü.

Montella Yönetiminde Alınan Sonuçlar

Montella'nın yönetimindeki karşılaşmalar şu sonuçlarla kaydedildi:

Hırvatistan - Türkiye: 0-1 (EURO 2024 Elemeleri)

Türkiye - Letonya: 4-0 (EURO 2024 Elemeleri)

Almanya - Türkiye: 2-3 (Özel)

Galler - Türkiye: 1-1 (EURO 2024 Elemeleri)

Macaristan - Türkiye: 1-0 (Özel)

Avusturya - Türkiye: 6-1 (Özel)

İtalya - Türkiye: 0-0 (Özel)

Polonya - Türkiye: 2-1 (Özel)

Türkiye - Gürcistan: 3-1 (EURO 2024)

Türkiye - Portekiz: 0-3 (EURO 2024)

Çekya - Türkiye: 1-2 (EURO 2024)

Avusturya - Türkiye: 1-2 (EURO 2024)

Hollanda - Türkiye: 2-1 (EURO 2024)

Galler - Türkiye: 0-0 (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye - İzlanda: 3-1 (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye - Karadağ: 1-0 (UEFA Uluslar Ligi)

İzlanda - Türkiye: 2-4 (UEFA Uluslar Ligi)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.