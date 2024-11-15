Türkiye-Galler Maçında Galler Teknik Direktörü Bellamy ve Davies Açıklamalarda Bulundu

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: "Kazanmak için sahaya çıkacağız"

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı ile yapacakları maçın zorluk derecesinin yüksek olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın gerçekleştirileceği RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Bellamy, Türkiye ile gruptaki ilk maçlarının kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi. O maçta takımın başında sahaya çıktığını anımsatan teknik direktör, "İlk maç zor geçmiş olabilir ama Türkiye gibi futbola tutkulu bir ülke ile oynamak gerçekten güzeldi. Yarınki maç öncekinden daha zorlu olacak. Futbola tutkulu bir ülkeye yeniden gelmek çok güzel," dedi.

Bellamy, takımın gelişim sürecine de dikkat çekerek, "Bu takımın stratejilerimizle iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Ama dominant olmamız gerekiyor. Bu güne kadar takımla 6 maça çıktım. Her maçta daha iyi oyun sergiledik. Yarın için de kendimize güveniyoruz. Sonuç ne olur bilemem ama kazanmak için sahaya çıkacağız," ifadelerini kullandı.

Galler Teknik Direktörü ayrıca, Türkiye'nin stadyumlarına ve insanlarına olan hayranlığını da dile getirerek, "Burası gerçekten heyecan verici. Türkiye'nin geneline baktığımızda böyle güzel statlar var. İyi antrenörleri de var. Buradaki insanlar arkadaş canlısı. Güzel bir coğrafya. Burada oynamak çok güzel. Futbola gerçekten tutkulular," şeklinde konuştu.

Ben Davies: "Kazanmaya çalışacağız"

Galler Milli Takımı oyuncularından Ben Davies de, yarın kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti. A Milli Takım ile grupta oynadıkları ilk maçtaki eksiklikleri giderme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Davies, "Bu maç farklı olacak. Kendimizi yeterince geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmaya geldik," dedi.

Davies, yeni teknik direktörlerinin oyun sistemine alışma sürecinde olduklarını aktararak, "İlk maçta oğlum yeni doğmuştu. O yüzden maça tam odaklanamadım. Ama bu maça iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Önemli iki maça çıkacağız. İlk olarak iyi bir takım olan Türkiye ile oynıyoruz. Evimizde oynayacakları için baskılı oyunu tercih edecekler. Zor bir maç olacak ve biz kazanmak için sahada olacağız," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Galler Milli Takımı oyuncularından Ben Davies, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacakların maçın oynanacağı RGH EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Galler Milli Takımı oyuncularından Ben Davies, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacakların maçın oynanacağı RGH EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.