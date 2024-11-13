Türkiye-Galler Maçını İspanyol Hakem Juan Martinez Munuera Yönetecek

A Milli Takım Galler ile Karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i ağırlayacak. İstanbul'daki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 20.00’de başlayacak bu önemli karşılaşmanın yönetimi ise İspanyol hakem Juan Martinez Munuera’ya emanet edildi.

Hakem Heyeti

UEFA'nın resmi maç sayfasına göre, Munuera'nın yardımcılık görevini Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Alejandro Muniz Ruiz olarak belirlendi.

Bu maç, A Milli Takım için büyük bir önem taşırken, taraftarlar da takımlarını desteklemek için stadyumda yer almayı bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.