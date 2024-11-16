Türkiye-Galler Maçının Detayları: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup

Türkiye-Galler Maçı Hakkında Bilgiler

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Türkiye-Galler karşılaşmasına dair detaylar netlik kazandı. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Hakemler

Bu önemli karşılaşmanın hakem trio'su Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso (İspanya) olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Türkiye takımının kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Galler ekibi ise şu oyunculardan oluşuyor:

Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas, James, Sheehan, Wilson, Johnson, Harris.

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