Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda Genel Sekreter Değişikliği

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, genel sekreterlik makamında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Filiz Karaöz bu göreve atanırken, Mahir Irmak ise görevden alındı.

Yönetim Kurulu Kararı

Federasyonun yönetim kurulu, Mahir Irmak'ın görev süresince gösterdiği özverili çalışmalara teşekkür ederek onu onurlandırdı. Açıklamada, “Kendisinin bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yeni Genel Sekreter Filiz Karaöz

Filiz Karaöz, başkan özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu ve yönetim kurulu kararıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri olarak atandı.

Yeni görevinde Karaöz'e başarılar dileyen federasyon, güreş sporunun gelişimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.