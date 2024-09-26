DOLAR
34,16 -0,06%
EURO
38,19 -0,38%
ALTIN
2.934,9 -0,61%
BITCOIN
2.196.406,82 -1,35%

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda Genel Sekreter Değişikliği

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Filiz Karaöz'ü yeni genel sekreter olarak atadı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:21
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda Genel Sekreter Değişikliği

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, genel sekreterlik makamında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Filiz Karaöz bu göreve atanırken, Mahir Irmak ise görevden alındı.

Yönetim Kurulu Kararı

Federasyonun yönetim kurulu, Mahir Irmak'ın görev süresince gösterdiği özverili çalışmalara teşekkür ederek onu onurlandırdı. Açıklamada, “Kendisinin bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yeni Genel Sekreter Filiz Karaöz

Filiz Karaöz, başkan özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu ve yönetim kurulu kararıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreteri olarak atandı.

Yeni görevinde Karaöz'e başarılar dileyen federasyon, güreş sporunun gelişimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nda Genel Sekreter Değişikliği
2
Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini 4 Yıl Daha Uzattı
3
Erzurum'da Hava Sporları Festivali Öncesi Deneme Uçuşları Yapıldı
4
Şahika Ercümen, Antalya'da 2024 CMAS Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
5
Trabzonspor Avrupa'da Abdullah Avcı ile Güçleniyor
6
Paris 2024 Olimpiyatlarında İlk İki Günün Ardından Madalya Sıralaması
7
Başakşehir, Sivasspor ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!