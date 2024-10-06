Türkiye Genç Atıcılar, Peru'da Düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası Tamamlandı

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, sona erdi. Türk atıcıların performansı dikkat çekti.

Türkiye’nin Genç Atıcıları Rekor Kırdı

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde büyük bir başarı elde edildi. Adnan Efe Uçar, erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde, 543 puanla gençlerde Türkiye rekorunu kırarak 6. sırada yer aldı.

Takım Müsabakalarındaki Performans

Trap takım müsabakalarında da Türk atıcılar mücadele etti. Esma Samira Kaya ve Egemen Ağca ikilisi 11. olarak dikkat çekerken, Nisa Nur Aydemir ve Hüseyin Efe Özmen çifti ise 19. sırada yer aldı.

Bu şampiyona, Türk atıcılık sporunun uluslararası alandaki gelişimine önemli katkılarda bulundu. Başarı gösteren tüm sporcuları tebrik ederiz.