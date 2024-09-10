Türkiye Genç Milli Muaythai Takımı Dünya Şampiyonası'na Hazır

Türkiye Genç Milli Muaythai Takımı Tayland'da Yarışacak

Türkiye, 11-20 Eylül tarihleri arasında Tayland’ın başkenti Bangkok'ta yapılacak olan Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na 26 sporcuyla katılacak.

Şampiyonanın Detayları

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, şampiyona kadın ve erkek sporcularla birlikte toplamda 26 atletle temsil edilecek. Kadınlar kategorisinde Türkiye'yi 11 sporcu, erkekler kategorisinde ise 15 sporcu temsil edecek.

Milli Takım Kadrosu

Kadınlar: Ceren Bağcı, Eda Erçin, Latife Bağıs, Özge Söyüncü, Bengisu Karakoç, İklim Özdemir, Efil Tıraş, Aleyna Korkmaz, Ezgi Kayış, Elif Keskin, Selin Nur Kazan.

Erkekler: Muhammed Ensar Kasap, Yiğit Keskin, Mert Güney, Ahmet Akay Dalkıran, Ümeyr Ertuğrul Geliç, Ahmet Can Çandı, Şükrü Kirlikaya, Berkay İstanbullu, Yusuf Ak, Umut Özkan, Murat Buğra Sağay, Barış Sevimli, Ebubekir Polat, Eray Balcı, Hasan Gök.

Milli takımın sporcuları, adları gibi birbirinden yetenekli ve istekli bir şekilde uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.