Türkiye Genç Yelkencileri İspanya'da Madalyaları Topladı

İspanya'da Tarihi Başarı

Türkiye'nin milli genç yelkencileri, 2024 IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarının altına imza atarak toplamda 3 madalya kazandı.

Yarışmanın Detayları

Bu başarılı performans, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Yarışmalar, İspanya'nın Mallorca kentindeki Sa Rapita tatil beldesinde gerçekleştirildi.

Madalya Sahipleri

Milli sporculardan Rüya Uğurlu, 17 yaş altı kızlar kategorisinde gümüş madalya kazanırken; Ece Melis Baş 15 yaş altı kızlarda gümüş, Parla Kabasakal ise aynı kategoride bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu başarılar, Türkiye'nin yelken sporundaki yetenekli genç sporcularının uluslararası platformda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.