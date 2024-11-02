DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.383.856,61 -0,46%

Türkiye Genç Yelkencileri İspanya'da Madalyaları Topladı

Türkiye Yelkencileri, 2024 IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:36
Türkiye Genç Yelkencileri İspanya'da Madalyaları Topladı

İspanya'da Tarihi Başarı

Türkiye'nin milli genç yelkencileri, 2024 IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarının altına imza atarak toplamda 3 madalya kazandı.

Yarışmanın Detayları

Bu başarılı performans, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Yarışmalar, İspanya'nın Mallorca kentindeki Sa Rapita tatil beldesinde gerçekleştirildi.

Madalya Sahipleri

Milli sporculardan Rüya Uğurlu, 17 yaş altı kızlar kategorisinde gümüş madalya kazanırken; Ece Melis Baş 15 yaş altı kızlarda gümüş, Parla Kabasakal ise aynı kategoride bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu başarılar, Türkiye'nin yelken sporundaki yetenekli genç sporcularının uluslararası platformda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor'un Zorlu Galibiyeti: Ertuğrul Sağlam'ın Açıklamaları
2
Kasımpaşa'nın Beşiktaş Zaferi: Sami Uğurlu'nun Açıklamaları
3
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
4
Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Tamamlandı
5
Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı Mağlup Etti
6
Ersan Parlatan: 'Çok Basit Goller Yedik'
7
Fenerbahçe, Trabzonspor ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor