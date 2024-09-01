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Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı Erciyes'teki Kampına Devam Ediyor

Türk Gençlik Beyzbol5 Takımı, Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:00
Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı Erciyes'teki Kampına Devam Ediyor

Gençlik Beyzbol5 Milli Takımı'nın Erciyes Kampı

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, yaklaşan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Kayseri'nin Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenecek olan şampiyona öncesinde takım, yoğun bir kamp programıyla kondisyon ve strateji geliştirmekte.

Kampın Detayları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilen bilgilere göre, bu kamp dönemi, eliğciveli performans ve verimlilik açısından oldukça olumlu geçiyor. Türkiye Beyzbol ve Softbol Milli Takımlar Koordinatörü ve Beyzbol5 Milli Takım Teknik Direktörü Hasan Helva, kamp sürecinin hedeflerine ulaşmada büyük bir katkı sağladığını belirtti.

Şampiyonluk Hedefi

Helva, geçmişte elde ettikleri başarıları işaret ederek Avrupa Sampaiyonası'ndan kupayla dönme hedefinde olduklarını vurguladı. "2022 yılında gençler kategorisinde Avrupa ikinciliği; 2023'te ise Ankara'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda dördüncülük elde ettik. Fransa'daki turnuvada inşallah kupa ile dönmeyi umuyoruz," diyen Helva, ekibinin motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Teşekkür Mesajı

Helva, kamp tesisleri ve sağlanan destek için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti. Gençler Beyzbol5 Milli Takımı'nın kampı, 26 Ağustos'ta başlamış olup 3 Eylül'de sona erecek.

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da...

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da...

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da...

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da...

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da...

Türkiye Gençlik Beyzbol5 Takımı, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde 29 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

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