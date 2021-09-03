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Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo Paralimpik oyunlarında altın madalyayı kaptı!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, oynadığı final maçında ABD'yi 9-2 mağlup ederek altın madalya aldı.

03 Eylül 2021 Cuma 15:35
Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo Paralimpik oyunlarında altın madalyayı kaptı!
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapsamında Türkiye'ye ardı ardına güzel haberler gelmeye başladı. Türkiye'yi temsil eden 'Golbol Kadın Milli Takımı' çıktığı final maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) 9-2 yendi ve altın madalyayı almaya hak kazandı.


Milli takım oyuncuları, karşılaşmaya Makuhari Messe Spor Salonu'nda çıkarken son çıktıkları final maçında oyuncular rakibi ABD'yi ilk yarıda 6-1 yendi. İkinci yarıya çıkan milliler rakibiyle arasındaki farkı iyice açtı ve sahadan 9-2 galip olarak ayrıldı.

MİLLİLER TOKYO'DA TARİH YAZDI

Golbol Kadın Milli Takımında oynayan milli sporcu Sevda Altunoluk, ay-yıldızlı takımın tüm gollerini kaydetti ve takımına müthiş bir galibiyet getirdi. Milli sporcunun karşılaşmada 46 gol attığı ve oyunların en skorer ismi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.


Son Güncelleme: 03.09.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
Altın MadalyaGolbol Kadın Milli TakımıTokyo Paralimpik Oyunları
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