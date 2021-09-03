Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo Paralimpik oyunlarında altın madalyayı kaptı!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kapsamında Türkiye'ye ardı ardına güzel haberler gelmeye başladı. Türkiye'yi temsil eden 'Golbol Kadın Milli Takımı' çıktığı final maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) 9-2 yendi ve altın madalyayı almaya hak kazandı.
MİLLİLER TOKYO'DA TARİH YAZDI
Golbol Kadın Milli Takımında oynayan milli sporcu Sevda Altunoluk, ay-yıldızlı takımın tüm gollerini kaydetti ve takımına müthiş bir galibiyet getirdi. Milli sporcunun karşılaşmada 46 gol attığı ve oyunların en skorer ismi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.
Son Güncelleme: 03.09.2021 15:35