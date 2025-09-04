DOLAR
Türkiye Gürcistan'ı 3-2 Yendi: Bak ve Hacıosmanoğlu'ndan Zafer Mesajı

A Milli Takım, Gürcistan'ı 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı; Bakan Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:50
Türkiye Gürcistan deplasmanından 3-2 galip döndü

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.

Osman Aşkın Bak: "Gurur duyuyoruz, yolları açık olsun"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk maçlar her zaman zordur, Dünya Kupası yolunda Gürcistan ile oynadığımız maçı 3-2 kazanmak bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Bak, takımın zor bir deplasmandan galibiyetle dönmesine vurgu yaparak, "Zor bir deplasman, Gürcü futbolunda çıkış var, önemli oyuncuları var. Bizimkiler gerçekten iyi başladılar, dengeli oyun götürdüler ve neticeyi aldılar. 10 kişi kalmamıza rağmen akıllıca oynadılar. Tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: "2026 yolunda önemli bir engeli aştık ama tabii yolun başı. Pazar günü İspanya ile oynayacağız, süreç devam edecek. Zor bir süreç ama sporcularımızın temposu, arkadaşlığı, motivasyonu bizleri çok mutlu etti. Milletimizi sevindirmek bize gurur veriyor. Gerçekten yakından da takip ediyor, sporu yakından takip etmesi bizim için çok önemli. Gurur duyuyoruz, yolları açık olsun. Bu takımın 2026'da ABD'de olacağına yürekten inanıyoruz. Başladıkları gibi bitirecekler."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Burada aldığımız 3 puan çok önemli"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise zorluklara rağmen galibiyetin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takımı arayarak tebrik ettiğini aktaran Hacıosmanoğlu, teknik direktör Montella'nın soyunma odasındaki sözlerini ve takım içindeki morali anlattı.

Hacıosmanoğlu, maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Gruplarda oynanan ilk maçlar çok enteresandır, enteresan sonuçlar çıkabilir. Burada aldığımız 3 puan çok önemli... Önemli olan okyanusta yakalandığınız fırtına değil, geminin limana gelip gelmemesi. Maç içerisinde fırtınaya yakalanmış olabiliriz ama 3 puanı alıp buradan gidiyoruz."

Ayrıca duygusal bir not ekleyen Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah inşallah Konya'da İspanya'yı, ben inanıyorum. Dokuz yaşında kızımın temiz kalbine inanıyorum... İnşallah bu 3'lü yine yan yana oturup Konya'da İspanya'yı yenip zaferle döneriz." dedi.

İçerdeki tartışmalara yanıt: "İşe çomak sokmak isteyen insanlar Türk değil"

Maç öncesine dair iddialara da değinen Hacıosmanoğlu, takımda bir sorun olmadığını belirterek, "Tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu diyorum. Hocaya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var, işe çomak sokmak isteyen insanlar Türk değil." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunların üzerinden spekülasyon yapmak, hele böyle bir maç öncesi, böyle polemikleri yapmak ancak vatan hainlerine yakışır. Çok güzel bir hava var, bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Şimdi onu Bakanımız ile konuştuk, İçişleri Bakanımız ile de konuşacağız en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek."

Saffet Sancaklı: "Milli maç olunca herkes ya güzel konuşsun ya sussun"

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da karşılaşma sonrası, "Tebrik ediyoruz, inşallah pazar günü devamı gelecek. Milli takım maçı olunca herkesin hassas davranması gerek. Milli maç olunca herkes ya güzel konuşsun ya sussun." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından gelen bu olumlu mesajlar, A Milli Takım'ın 2026 hedefi yolunda moral ve kamuoyundaki beklentiyi artırdı.

