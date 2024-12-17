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Türkiye Güreş Federasyonu'nda Yeni Başkan Seçimi Yarın

Türkiye Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı yarın Ankara'da yapılacak genel kurulda belli olacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:15
Türkiye Güreş Federasyonu'nda Yeni Başkan Seçimi Yarın

Türkiye Güreş Federasyonu'nda Yeni Dönem İçin Seçim Heyecanı

Türkiye Güreş Federasyonu, olağan seçimli genel kurulu için hazırlıklarını tamamladı. Yarın, Ankara'da yapılacak olan genel kurul, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal tesislerinde saat 10.00'da başlayacak.

Adaylar ve Seçim Süreci

Yapılacak genel kurulda, Taha Akgül ve Selçuk Çebi'nin başkan adaylıkları seçim komisyonu tarafından kabul edildi. Mevcut başkan Şeref Eroğlu ise yeni dönem için aday olmadığını duyurarak camiaya yeni bir liderlik arayışında olanlara zemin hazırlamış oldu.

Oylama Gündemi

Olağan genel kurulda ayrıca, faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oylanacak. Bu süreç, federasyonun geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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