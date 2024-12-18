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Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da, 300 delegeden 192'sinin katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:32
Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu Başladı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'nın gözde mekanlarından Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de gerçekleştirilmeye başladı. Bu yılki genel kurulda, toplamda 300 delegeden 192'sinin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Adaylar ve Divan Kurulu Başkanı

Genel kurulda başkan adayı olarak Taha Akgül ve Selçuk Çebi öne çıkarken, divan kurulu başkanlığına Abdullah Albunar seçildi. Daha önce belirlenen gündem maddeleri, yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

Faaliyet ve Denetim Raporları Görüşülecek

Genel kurulda, federasyonun faaliyet ve denetim raporları detaylı bir şekilde ele alınarak delegelerin onayına sunulacak. Ardından, başkanlık seçimine geçilmesi bekleniyor.

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