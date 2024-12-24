Türkiye Güreş Federasyonu Yeni Yönetimi İle İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan İlk Yönetim Kurulu Toplantısı

Türkiye Güreş Federasyonu, 6. olağan ve mali genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantıda, 18 Aralık'ta yapılan genel kurulda seçilen yönetim, Taha Akgül başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda, Türk güreşinin geleceği için hayata geçirilecek hedefler, politika ve projeler ele alındı. Özellikle altyapı, sporcu gelişimi ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme konuları gündemin üst sıralarında yer aldı.

Yeni yönetim kurulu, Türk güreşini hem ulusal hem de uluslararası arenada daha ileriye taşımak için kararlı bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

Görev Dağılımı Yapıldı

Toplantıda ayrıca, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı da gerçekleştirildi. Görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Başkan: Taha Akgül

Taha Akgül Başkan vekili: Mesut Özarslan

Mesut Özarslan İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Hüseyin Kaya

Hüseyin Kaya Organizasyonlardan sorumlu asbaşkan: Abdullah Şanlı

Abdullah Şanlı Grekoromen güreşten sorumlu asbaşkan: İbrahim Demirtürkoğlu

İbrahim Demirtürkoğlu Serbest güreşten sorumlu asbaşkan: Murat Şahin

Murat Şahin Finans ve sponsorluktan sorumlu asbaşkan: Arslan Narin

Arslan Narin Hukuk işlerinden sorumlu asbaşkan: İsmail Yağbat

İsmail Yağbat Tesislerden sorumlu asbaşkan: Şems Sezal

Şems Sezal Dış ilişkilerden sorumlu asbaşkan: İhsan Gürol Güzey

İhsan Gürol Güzey Asbaşkan: Ahmet Yıldırım

Yeni yönetim, Türk güreşinin başarısını arttırmak için stratejik adımlar atmayı planlıyor.

Türkiye Güreş Federasyonunda 6. olağan ve mali genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün (sağda) başkanlığında yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonunda 6. olağan ve mali genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün (sağda) başkanlığında yapıldı.