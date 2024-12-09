Türkiye Güreş Federasyonunda Başkanlık Yarışı Kızıştı: Adaylar Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesinde başkan adaylarını belirledi. Taha Akgül ve Selçuk Çebi, federasyonun yeni başkanı olabilmek için seçim yarışına girecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aday Değerlendirme Komisyonu, Akgül ve Çebi'nin adaylık dosyalarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra, her iki ismin de yeterli imzaya ulaştığını tespit ederek, adaylıklarını onayladı.

Ankara'da hakimiyet mücadelesi verecek olan Taha Akgül ve Selçuk Çebi, federasyonun yönetiminde yeni bir dönem başlatmak için çaba sarf edecek. Bu genel kurulda, mevcut başkan Şeref Eroğlu ise aday olmayacağını duyurdu.