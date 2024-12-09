DOLAR
34,81 -0,05%
EURO
36,85 -0,08%
ALTIN
2.984,9 -1,32%
BITCOIN
3.413.176,36 1,77%

Türkiye Güreş Federasyonunda Başkanlık Yarışı Kızıştı: Adaylar Belli Oldu

18 Aralık'ta yapılacak genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi başkanlık için yarışacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:04
Türkiye Güreş Federasyonunda Başkanlık Yarışı Kızıştı: Adaylar Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu, 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesinde başkan adaylarını belirledi. Taha Akgül ve Selçuk Çebi, federasyonun yeni başkanı olabilmek için seçim yarışına girecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aday Değerlendirme Komisyonu, Akgül ve Çebi'nin adaylık dosyalarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra, her iki ismin de yeterli imzaya ulaştığını tespit ederek, adaylıklarını onayladı.

Ankara'da hakimiyet mücadelesi verecek olan Taha Akgül ve Selçuk Çebi, federasyonun yönetiminde yeni bir dönem başlatmak için çaba sarf edecek. Bu genel kurulda, mevcut başkan Şeref Eroğlu ise aday olmayacağını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Güreş Federasyonunda Başkanlık Yarışı Kızıştı: Adaylar Belli Oldu
2
Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a Geçmiş Olsun Mesajı ve Metin Öztürk'e Sert Tepki
3
Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda İlk Gün Sonuçları: Türkiye 3 Galibiyet, 2 Mağlubiyet
4
Uras Aslan, IFAF Finansal Asbaşkanı Oldu!
5
Trabzonspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı Ertelendi
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!