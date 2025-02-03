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Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Dereceye Giren Güreşçiler Altınla Ödüllendirildi

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren güreşçilere ödül verildi. ABB ve Keçiören kulüplerinin başarısı göğsümüzü kabarttı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:30
Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Dereceye Giren Güreşçiler Altınla Ödüllendirildi

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Başarılar Ödüllendirildi

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, ödüllerini altınla aldı. Ödül töreni, Keçiören Belediye Başkanı ve ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödül Törenine Katılım Yoğundu

Törene Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, olimpiyat ikincisi ve dünya-avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ile olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu da katıldı.

Güreşin Önemi Vurgulandı

Başkan Özarslan, güreşin önemine değinerek, "Güreşin değerini biliyoruz ve bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. Ayrıca, güreşçilerde yüksek motivasyon gördüğünü belirterek, "Bu, ilerleme kaydettiklerine işaret ediyor. Bütün güreşçilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Dünya Hedefi

Taha Akgül de, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nın öncelikle bir aşama olduğunu vurguladı. Milli güreşcilere seslenen Akgül, "Bizlerin sizlerden beklentisi, Avrupa ve dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenizdir" diyerek başarılar diledi.

ABB ve Keçiören Kulüplerinin Başarısı

Ödül töreninin ardından, protokol üyeleri sporculara ve antrenörlerine ödüllerini takdim etti. Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ABB ASKİ Spor Kulübü, takımlarda grekoromen ve serbest stilde zirvede yer alırken, yeni kurulmuş olan Keçiören Belediyesi Spor Kulübü, ilk kez katıldığı organizasyonda serbest stilde ikinci oldu.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü...

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, altınla ödüllendirildi. Keçiören Belediye Başkanı ve ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mesut Özarslan'ın (ortada) ev sahipliğinde Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (solda) , Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, olimpiyat ikinci, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp (sağ 3) katıldı.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü...

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü ve Keçiören Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, altınla ödüllendirildi. Keçiören Belediye Başkanı ve ABB ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mesut Özarslan'ın (ortada) ev sahipliğinde Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (solda) , Keçiören Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, olimpiyat ikinci, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp (sağ 3) katıldı.

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