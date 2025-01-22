Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Açılışı Ankara'da Yapıldı

Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Açılışı Yapıldı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Rüveyda Çiftçi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp ve olimpiyat şampiyonu eski halterci Halil Mutlu gibi önemli isimler katıldı.

Otel yangınından dolayı milli yas ilan edilmesi sebebiyle, kürsü konuşmalarının yapılmadığı törenin başında saygı duruşunda bulunarak, yangında hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu.

Açılışın ardından grekoromen stil 55, 63, 72, 82, 97 ve 130 kilo sıkletlerinde 3'üncülük ve final müsabakalarına geçildi. Grekoromen stil karşılaşmaları 21-23 Ocak tarihleri arasında, serbest stil 23-26 Ocak ve kadınlar kategorisindeki maçlar ise 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo sıkletinde kazandığı müsabaka sonrası sevinç yaşadı.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo sıkletinde kazandığı müsabaka sonrası sevinç yaşadı.