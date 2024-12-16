Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına Emre Şahin Seçildi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlık koltuğunu Emre Şahin devraldı. Genel kurul, Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirildi.

Başkan Adayları ve Seçim Süreci

Mevcut başkan Ahmet Saim Yılmaz'ın aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Emre Şahin ve Orhan Pektaş yarıştı. Genel kurulda gündem maddeleri oylandıktan sonra seçime geçildi.

117 delegenin oy kullandığı seçimde, Emre Şahin 59 oy alarak başkan oldu. Orhan Pektaş ise 54 oyda kaldı ve 4 oy geçersiz sayıldı.

Emre Şahin'den Açıklamalar

Seçim sonrasında AA muhabirine konuşan Emre Şahin, zaferinden mutluluk duyduğunu belirterek, delegelere destekleri için teşekkür etti. Ayrıca, hayata geçirmek istedikleri projelerin ilk adımını attıklarını vurguladı. Şahin, "Üretmek ve gelişmek zorundayız. Yapacağımız çok iş var. Antrenörlerimizin sorunları var. Sporcularımızı, uluslararası müsabaka tecrübesi için yurt dışına göndereceğiz. Onların ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Federasyonumuzun ciddi gelir potansiyeli var. Bu potansiyeli hayata geçirerek, spor kulüplerimize dağıtmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu

Emre Şahin'in yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluşuyor: