Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Altın Madalya Mücadelesine Hazırlanıyor

Türkiye, Altın Madalya Maçına Çıkmaya Hak Kazandı

Türkiye, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde üst üste başarılı sonuçlar alarak altın madalya maçına çıkma hakkını elde etti.

Yarışma Bilgileri

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda, 24-27 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Havalı Tabanca Takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden sporcular, Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz önemli bir başarıya imza attı.

Yarı Final Mücadelesi

Milli sporcular, yarı finalde 2-2'lik bir yerel itiraza rağmen Almanya ile gerçekleştirdikleri düello maçında 16-2'lik bir skorla galip geldi. Bu zafer, Türkiye’nin altın madalya mücadelesine çıkmasını sağladı.

Altın Madalya Maçı

Milliler, TSİ 16.00'da başlayacak olan altın madalya maçında Sırbistan'da mücadele edecek. Türkiye bu prestijli yarışmada elde edeceği başarı ile yine adından söz ettirecektir.