Türkiye Hentbol Federasyonu ve Hummel Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Hummel firmasıyla milli takımların forma tedariği konusunda bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imza töreni, federasyonun Ankara'daki merkez binasında gerçekleşti ve THF Başkanı Mesut Çebi ile CRS Spor Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fazlıhan Carus katıldı.

Sponsor Hummel ile Hentbola Özel Bir Bağ

Mesut Çebi, imzalanan anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "Hummel ile hentbolun bir geçmişi var. Hummel, aslında bir hentbol markası. Biz esasında kendileriyle organik bir iş ortağıyız. Önümüzdeki 4 yıl boyunca Türk hentbolunun giyim markası olacaklar. Formalarımızdan antrenman malzemelerimize, ayakkabılarımızdan sporcularımızın tüm ihtiyaçlarına kadar destek sağlayacaklar. Bu yüzden hem sporcularımız hem de camiamız adına teşekkür ediyorum," açıklamasında bulundu.

Hentbol Türkiye'de Daha Fazla Canlanacak

CRS Spor Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fazlıhan Carus ise, "Hentbolda özleşmiş dünyada önemli bir yeri olan bir markayız. Hentbolun Türkiye’de daha da canlanacağına inanıyoruz, iki taraf için de hayırlı olsun. Milli takım formaları mağazalarımızda da satışa çıkacak," şeklinde konuştu.

İmza töreninin sonunda taraflar, 4 yıllık anlaşmayı resmiyete kavuşturdu.