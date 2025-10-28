Türkiye Hentbolu İspanyol Sistemiyle Altyapı Taraması Başlattı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Genel Koordinatörü Serdar Eler, geleceğin milli takımlarını oluşturmak amacıyla İspanyol sistemiyle ülke çapında altyapı tarama ve antrenör eğitim programı yürüttüklerini açıkladı.

İspanyol modeliyle modern altyapı

Eler, federasyonun başkanlık seçimlerinin ardından dünyada hentbolda ekol haline gelen İspanya modelini Türkiye'ye uyarlamaya başladıklarını belirtti. A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes ve Hentbol Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Jordi Jader Sagales ile birlikte hayata geçirilen "Alt Yapı Tarama ve Teknik Eğitim Programı" ile geleceğin milli sporcularını keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ülke genelinde yoğun tarama: 36 bin kilometre

Eler, üç ay içinde yaklaşık 36 bin kilometre yol kat ettiklerini ve Rize, Trabzon, Giresun, Diyarbakır, Bingöl, Batman, İzmir, Manisa, Aydın, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de taramalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Program kapsamında 2010 ve 2011 doğumlu çocuklardan oluşan bir 16 yaş altı milli takım havuzu kurduklarını ifade etti.

Kamplar ve antrenmanlar

Eler, yetenekli çocuklarla derslerine engel olmayacak şekilde hafta sonu antrenman ve maçlar düzenlediklerini belirterek, yabancı ve yerli antrenörlerle en yetenekli sporcuları Ankara'daki kamplara davet ettiklerini söyledi. Şu ana kadar kız-erkek yaklaşık 1000 sporcu ile çalışıldığını vurguladı.

Her gittiği ilde yakın illerden gelenlerle birlikte ortalama 40'ar çocuk incelendiğini ve en yeteneklileri Ankara genel merkezdeki kamplara çağırdıklarını aktardı.

Yabancı antrenörlerin değerlendirmesi

Başantrenör David Ginesta Montes, projenin yalnızca 2010-2011 doğumlularla sınırlı olmadığını, 2007-2009 doğumlular ile de çalışmaların sürdüğünü, ayrıca 2012-2013 doğumlularda da tarama yapacaklarını belirtti. Montes, Türkiye'deki spor tesislerinin kalitesine dikkat çekerek ülkenin büyük ve nüfusunun kalabalık olmasının yetenek kaçırmayı zorlaştırdığını söyledi.

Altyapı Koordinatörü Jordi Jader Sagales ise projenin kısa vadeli olmadığını, en az 3-4 senelik bir sistem kurduklarını ve her yıl bu sistemin kendini yenileyeceğini ifade etti. Sagales, Haziran ayından beri Eler ile birlikte yapılan taramalarda amaçlarının hentbol milli takımlarına temel oluşturabilecek gençleri havuza dahil etmek olduğunu belirtti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, geleceğin milli sporcularını keşfetmeyi hedefleyen "Alt Yapı Tarama ve Teknik Eğitim Programı" hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.