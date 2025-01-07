Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mustafa Çakır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, spor dünyasında önemli anların paylaşılmasına ve sergilenmesine olanak tanıyor.

Görsel Sanat ve Spor Buluşması

Çakır, etkinlikte sporun ve görsel sanatların buluştuğu bu özel anları desteklemenin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporcuların ve antrenmanların yansıtıldığı karelerin, genç nesillere ilham vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Öncelikle "Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Çakır, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasını anlatan "Gol sevinci" adlı Oğuz Yeter'in çektiği fotoğrafı oyladı.