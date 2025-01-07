DOLAR
35,32 -0,03%
EURO
36,82 -0,32%
ALTIN
2.999,67 -0,34%
BITCOIN
3.594.634,85 0,25%

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mustafa Çakır, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli anları destekledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:15
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mustafa Çakır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, spor dünyasında önemli anların paylaşılmasına ve sergilenmesine olanak tanıyor.

Görsel Sanat ve Spor Buluşması

Çakır, etkinlikte sporun ve görsel sanatların buluştuğu bu özel anları desteklemenin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporcuların ve antrenmanların yansıtıldığı karelerin, genç nesillere ilham vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Öncelikle "Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Çakır, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasını anlatan "Gol sevinci" adlı Oğuz Yeter'in çektiği fotoğrafı oyladı.

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sacramento Kings, Miami Heat'i Mağlup Ederek 5. Galibiyetini Aldı
2
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u Ağırlıyor
3
İspanya Süper Kupası Yarı Final Maçları Cidde'de Başlıyor
4
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Asterix Avo'ya Konuk Olacak
5
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona ile Karşılaşıyor
6
Fenerbahçe Opet, Valencia Basket ile Kritik Maçta Bir Araya Geliyor
7
Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Karşılaşacak

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor