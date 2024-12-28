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Türkiye Hokey Federasyonu ve Navek Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Hokey Federasyonu, Navek şirketi ile 2025-2028 dönemi için sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:57
Türkiye Hokey Federasyonu ve Navek Arasında Önemli Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Hokey Federasyonu ve Navek, Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Türkiye Hokey Federasyonu, Navek şirketi ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma çerçevesinde Navek, 2025-2028 döneminde federasyona malzeme tedarik desteği sağlayacak.

İmza Törenine Önemli İsimler Katıldı

Sponsorluk imza töreninde Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Navek Yönetim Kurulu Başkanı Recep Demirkan ve 21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takım sporcuları yer aldı. Bu anlaşma, ülkemizde hokeyin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Hokey Federasyonu ile Navek şirketi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Türkiye Hokey...

Türkiye Hokey Federasyonu ile Navek şirketi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması kapsamında Navek şirketi, 2025-2028 döneminde federasyona malzeme tedarik desteğinde bulunacak.

Türkiye Hokey Federasyonu ile Navek şirketi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Türkiye Hokey...

Türkiye Hokey Federasyonu ile Navek şirketi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması kapsamında Navek şirketi, 2025-2028 döneminde federasyona malzeme tedarik desteğinde bulunacak.

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