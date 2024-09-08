Türkiye ile İzlanda'nın 14. Randevusu: UEFA Uluslar Ligi Heyecanı

A Milli Takım, İzlanda ile 14. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup ikinci karşılaşmasında İzlanda ile yarın İzmir'de karşılaşacak. Bu, iki takım arasında gerçekleştirilecek olan 14. randevu olacak.

Önceki Maçların Özeti

Önceki 13 maçta Türkiye, İzlanda'ya karşı yalnızca 2 galibiyet elde ederken, 8 kez mağlup oldu ve 3 maçta berabere kaldı.

Bu maçların 7'si İzlanda'da, 6'sı ise Türkiye'de oynandı. İzlanda'nın attığı 23 gole karşılık, Türkiye sadece 11 gol bulabildi. İki takım arasındaki en son karşılaşma Kasım 2019'da İstanbul'da 0-0 sona ermişti.

Tarihi Karşılaşmalar

İlk randevu 24 Eylül 1980'de İzmir'de gerçekleşti ve bu maçı İzlanda 3-1 kazandı. Türkiye'nin tek golünü ise Fatih Terim penaltıdan atmıştı. Milliler, aynı turnuvada 2-0'lık skorla bir rövanş daha kaybetmişti.

1991 yılında özel bir maçta yeniden karşılaşan iki takımın mücadelesi, İzlanda'nın 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ayrıca 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, Türkiye 5-0’lık galibiyetle başlamış, ancak rövanşta 0-0 berabere kalmıştır.

EURO 2016 Eleme Süreci

İki ülke, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de mücadele etti. 9 Eylül 2014'te Reykjavik'te 3-0’lık bir yenilgi alan Türkiye, 13 Ekim 2015’te Konya’da oynanan son maçında son dakikada Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 kazanarak EURO 2016'ya katılma başarısı gösterdi.

Türkiye'deki İstatistikler

A Milli Takım, İzlanda ile Türkiye'de oynadığı 6 karşılaşmadan 2 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 5-0'lık galibiyet, Türkiye’nin bu eşleşmedeki en yüksek skoru oldu.

Maç Sonuçları

İki takım arasında gerçekleştirilen önceki maçlara dair sonuçlar aşağıdaki gibidir:

24.09.1980 İzmir - 1-3 (Dünya Kupası Elemeleri)

09.09.1981 Reykjavik - 0-2

12.10.1988 İstanbul - 1-1

20.09.1989 Reykjavik - 1-2

17.07.1991 Reykjavik - 1-5 (Özel Maç)

12.10.1994 İstanbul - 5-0 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

11.10.1995 Reykjavik - 0-0

09.09.2014 Reykjavik - 0-3 (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

13.10.2015 Konya - 1-0

09.10.2016 Reykjavik - 0-2

06.10.2017 Eskişehir - 0-3

11.06.2019 Reykjavik - 1-2

14.11.2019 İstanbul - 0-0

Not: Maç sonuçları, ilk takım Türkiye olarak belirtilmiştir.