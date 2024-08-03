Türkiye İnsansız Hava Araçları Şampiyonası İkinci Etap İstanbul'da Yapıldı

İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası İkinci Etap Yarışı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası'nın ikinci sıralama etabını İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu önemli organizasyonun ikinci ayağı, 27 Temmuz'da Ankara'da yapılan ilk etabın ardından geldi.

Fatih Mimar Sinan Stadı'nda Yapıldı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Mimar Sinan Stadı, sıralama yarışının ev sahipliğini üstlendi. Yapılan açıklamalara göre, buradaki yarışta elde edilen zamanlar, Ankara'daki yarışla birleştirilecek ve sonunda Türkiye'nin en hızlı 32 pilotu belirlenecek.

Final Yarışı ve Şampiyonluğu Kazanmak

Belirlenen 32 pilot, 10 Ağustos'ta İstanbul'daki Fatih Mimar Sinan Stadı'nda yapılacak olan final yarışında Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. Bu şampiyonada başarılı olan pilotlar, 2025 yılında milli takım olarak Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme hakkını kazanacak.

Sezonun sonunda, derece elde eden pilotlar, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etme fırsatını elde ederek kariyerlerinde önemli bir adım atmış olacaklar.