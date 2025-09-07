DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Türkiye-İspanya: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Hakemler ve Kadrolar

MEDAŞ Konya Büyükşehir'de oynanacak Türkiye-İspanya maçının hakemleri Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring ve iki takımın kadroları açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:25
Türkiye-İspanya: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Hakemler ve Kadrolar

Türkiye-İspanya: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Maçı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları açıklandı. Mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek.

Stat ve Hakemler

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye

Kadro: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya

Kadro: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Okçuluk Şampiyonası: Erkekler Makaralı Yay Milli Takımı Dördüncü Oldu
2
EuroBasket 2025: Luka Doncic 42 Sayı ile Slovenya İtalya'yı 84-77 Yendi
3
673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ödül Töreni
4
Bioderma Pro Beach Tour Mersin'de Şampiyonlar Belirlendi
5
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Balatonfüredi KSE 43-20 Beykoz Belediyespor
6
Verstappen Monza'da Kazandı — İtalya Grand Prix'si
7
Can Öncü Magny-Cours'ta İkinci Oldu: Dünya Supersport'ta Güçlü Performans

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı