Türkiye-İspanya: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Hakemler ve Kadrolar

Türkiye-İspanya: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu Maçı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile İspanya arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları açıklandı. Mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşecek.
Stat ve Hakemler
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Türkiye
Kadro: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İspanya
Kadro: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal