Türkiye İzlanda Maçında Değişiklikler ve Seyircinin Coşkusu

Maç Öncesi Değişiklikler

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler ile yapılan önceki maçta oluşan kadrodan 6 oyuncu değiştirdi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmasında, iki zorunlu değişiklikle birlikte yeni 11’ini belirledi.

Değişen İsimler

Montella, Barış Alper Yılmaz ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncuların yerine Umut Nayir, Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Eren Elmalı’ya ilk 11'de yer verdi. Merih Demiral, Avusturya karşısında aldığı cezasının ardından bu maçta forma şansı buldu.

İzlanda'nın Değişiklikleri

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, 2-0 kazandıkları Karadağ maçının kadrosundan 3 oyuncusunu değiştirdi. Yeni 11'de Victor Palsson, Andri Gudjohnsen ve Kolbeinn Finnsson yer aldı.

Seyirciden Müthiş Destek

Türkiye'nin en son maçı 15 Ekim 2023'te Konya'da Letonya’ya karşı gerçekleşmişti. Bu kez İzmir'de bulunarak takıma destek veren futbolseverler, maç öncesinde dev Türk bayrağını tribünlerde açarak coşkularını gösterdi.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, taraftarlar Türk bayrakları ile stadyumu doldurarak marşlarla milli takıma destek oldular. Maç boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve İzlanda Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson da tribünde yer aldı.