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Türkiye-İzlanda Maçında Hatalar Ön Plandaydı

İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, Türkiye karşısında yaptıkları hataları değerlendirirken maç atmosferine de dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 00:18
Türkiye-İzlanda Maçında Hatalar Ön Plandaydı

Türkiye-İzlanda Maçının Ardından

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci karşılaşmasında Türkiye'ye 3-1 yenilen İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Hatalara Dikkat Çekti

Hareide, karşılaşmada çok fazla hata yaptıklarını belirtti. Maçın atmosferinin muhteşem olduğunu ve Türkiye'deki maçların her zaman yoğun destek aldığını vurgulayarak, "Karşılaşmada istediğimiz sonucu elde edemediğimiz için üzgünüz. Bugün çok fazla bireysel hata yaptık, bu da maçı lehimize çevirmemizi zorlaştırdı" dedi.

Taraftar Desteği ve Performans Üzerine

Maçta 1-1'den sonra kalelerinde gördükleri gol sonrası geri dönme çabalarının başarılı olamadığını ifade eden Hareide, "Türk Milli Takımı galibiyeti hak etti" diye ekledi.

Kerem Aktürkoğlu ile İlgili Uyarılar

Hareide, karşılaşmanın en dikkat çekici oyuncusu olan Kerem Aktürkoğlu için savunma oyuncularını uyardığını da sözlerine ekledi.

Gelecek Maçlar ve Ülke İklimi Üzerine

Gruptan çıkma şanslarının hâlâ iyi olduğunu dile getiren Hareide, "Özellikle ev sahibi olduğumuz maçlarda çok soğuk havalarda oynuyoruz. Burada sıcak bir ortam vardı ve bu bizim performansımızı etkiledi" şeklinde konuştu. Henüz şanslarının tükendiğini düşünmediğini vurgulayarak, "Arada bir puan farkı var. Bundan sonra ne olacağını hep birlikte göreceğiz, ama her şey bitmiş değil" dedi.

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