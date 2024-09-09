Türkiye, İzlanda'yı 3-1 Mağlup Etti

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 4. Grup 2. hafta maçında Türkiye, İzlanda'yı 3-1'lik skorla geçerek moral tazeledi.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 48. dakikasında, Türkiye'nin Arda Turan'ın kaleye çektiği şut, savunmadan sekti ve İrfan Can Kahveci topu kontrol etti. Ancak, vuruşu kaleci Valdimarsson'u geçmedi.

52. dakikada Türkiye tekrar öne geçti. Eren’in pasıyla ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, etkileyici bir vuruşla özgüvenle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

58. dakikada, Kerem'in ağlara gönderdiği topun ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadığı görüldü. Maçın 68. dakikasında ise Kerem'in ceza alanının sol çaprazından yaptığı şutta, kaleci Valdimarsson topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

73. dakikada Türk milli takımı, iyi paslaşmalarla ceza sahasına kadar geldi. Orkun Kökçü, Umut Bozok'a pas verdi ancak Umut'un kötü vuruşu direğin üstünden auta gitti.

Maçın Son Dakikaları

88. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Arda'nın güzel pasıyla ceza sahasına giren Kerem, uygun bir pozisyonda topu ağlara gönderdi ve sonuç 3-1 oldu.

Milli takım, bu mücadeleden galip ayrılarak önemli bir üç puan elde etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu (7) bu vuruşu golle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımı ile İzlanda Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, attığı gol sonrası takım arkadaşları Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile sevinç yaşadı.